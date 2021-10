Když schránka z makovice v polovině letošního června vydala v kanceláři starosty obce Ivana Nováka své tajemství, byl u toho kromě něj i místní farář nebo historička Muzea Podblanicka Libuše Váňová. Otevření válcové zaletované schránky z měděného plechu vyvolalo tenkrát smíšené dojmy, ale spíš převládalo zklamání. Nádoba totiž neobsahovala žádné raritní předměty.

Úplně nejstarší byla pětikoruna s motivy stavebních jeřábů z roku 1967. Tento „poklad“ byl ale do schránky uložen dokonce ještě později – 1. září 1978. To prošel kostel opravou a o ní se také zmiňoval ručně psaný text pisatele, pátera Tadeáše Bedřicha Šťastného.

Kam se ale poděly předměty, které do makovice uložili předci při velké opravě na konci 19. století, nikdo neví. A byla vůbec v té době do makovice věže kostela postaveného na konci 12. století nějaká schránka vložena? To zůstává záhadou.

„Báň se naposledy sundávala při opravě kostela po požáru v roce 1884,“ připomněla Eva Křížková, zastupitelka obce s tím, že v kronice žádné záznamy z té doby nejsou. O té době se ale nezmiňuje ani novější zápis kroniky z roku 1978. Tehdejší kronikář zaznamenal pro Olbramovické nejspíš podstatnější záležitosti, úspěchy sovětského dobývání vesmíru…

Do makovice se nyní ve schránce znovu vrátil původní obsah a přibyly k němu i další předměty odkazující na současnost. Jak potvrdil olbramovický starosta, na vrchol věže se dostaly nyní platné mince a také popis reálií, jméno starosty, faráře či údaje o počtu obyvatel. A také dvě poslední vydání olbramovického občasníku.

„Kromě toho jsme ještě přidali faktury za měď, protože v původním obsahu schránky byl také výpis materiálu a jeho cena,“ uvedl Ivan Novák s tím, že dalším předmětem je flash disk, tedy nosič informací běžně využívaný u domácí výpočetní techniky. „Není jasné, za jak dlouho se bude makovice znovu snímat, a tak ani nevíme, zda v té době budou mít na radnici možnost údaje z „flešky“ přečíst,“ dodal starosta.