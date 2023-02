Při nehodě u Dojetřic se auto otočilo na střechu. Řidič je lehce zraněný

Týkat se to bude například silnice v Lipové ulici, kde je za běžných okolností průjezd zakázán. V dubnu tam ale přibudou značky zákaz vjezdu z obou směrů. Ve spodní části Růžové ulice zase přibude značka slepá ulice před vjezdem do ulice Mírové, která pak vede přímo ke Krusičanské ulici. Také motoristé, kteří pojedou po silnici v ulici U Janovického potoka v dubnu narazí na značku slepá ulice, a to z obou směrů platící pro odbočení do ulice Krusičanské.