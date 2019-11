Její dolní část mezi kruhovým objezdem a křižovatkou s Dukelskou ulicí je už opravená, ale horní část využívají k pojíždění jen stroje cestářů. Ti v celé délce rekonstruují obrubníky a kanálové vpusti. Nakonec obnoví také asfaltový povrch. To všechno se stane v následujících zhruba dvou týdnech.

Stroje cestářů by z pracoviště v Pražské ulici měly definitivně zmizet do soboty 30. listopadu. Do té doby auta neprojedou ani Mendelovou ulicí kolem střední zemědělské školy.