Do benešovského baru znovu přijede očkovací tým. Obyvatele osad svezou hasiči

Podruhé zavítá do baru Labyrint v přízemí Kulturního domu Karlov v Benešově mobilní očkovací tým. Jeho prací tam bude v pondělí 10. ledna od 9 do 12 hodin aplikace vakcíny Pfizer. Očkování je určené zejména obyvatelům Benešova, kteří nejsou očkovaní a chtěli by se nechat naočkovat nebo již splnili podmínky pro očkování posilující třetí dávkou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Očkování proti koronaviru v baru Labyrint v Benešově. | Foto: Deník/Michal Bílek

Aktuálně se očkují po pěti měsících osoby starší padesáti let a rizikové skupiny. Po šesti měsících všichni ostatní od ukončeného očkování. Přihlásit se k očkování lze pomocí internetu nebo od pondělí 3. ledna telefonicky na číslech 702 293 240 nebo 776 630 297. PODÍVEJTE SE: Mobilní tým očkoval v benešovském baru neregistrované i policisty Obyvatele osad Boušice, Červený Dvůr, Dlouhé Pole a Okrouhlice, Buková a Vidlákova Lhota, Bedrč a Úročnice, kteří se sami nedostanou do Benešova, tam dovezou dobrovolní hasičů z Bedrče a Úročnice.