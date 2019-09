Aby se vše stihlo, vysílá Swietelsky Baugesellschaft do České republiky šest mohutných strojů – tři podbíječky a tři štěrkové pluhy – což jistě potěší fanoušky stavební techniky i velkých strojů. V činnosti však toto mohutnou techniku bude možno obdivovat jen uprostřed noci. Cílem je totiž omezovat provoz na této velmi vytížené trati co nejméně, vysvětlil jednatel českého zastoupení společnosti Pavel Pechač.

„Protože jde o mimořádně dlouhý úsek, sázíme na špičkové technologie, které umí výlukové časy zkrátit o 30 až 40 procent proti strojním linkám běžně dostupným na českém trhu,“ vysvětlil, proč byla do středních Čech povolána technika z mateřského koncernu v Rakousku. Využity budou dvě výhybkové podbíječky s označením 09 – 32/4S Dynamic, dva štěrkové pluhy BDS 2000 – a také strojní linka obsahující traťovou podbíječku Stopfexpress 09 – 4x Dynamic (což je první kontinuální čtyřpražcová podbíječka na světě s integrovaným dynamickým stabilizátorem, honosící se výkonem až 2000 metrů za hodinu) s dalším pluhem BDS 2000-4.

K vidění jsou u nás tyto stroje jen výjimečně. A ani v domovském Rakousku je není běžné spatřit. Firma je totiž využívá na kolejových stavbách po celé Evropě. Zajímavá příležitost k pozorování práce výkonných gigantů se zvědavcům naskytne od 25. do 30. srpna ve stanicích Praha-Uhříněves, Říčany, Strančice a Čerčany, kde v rámci urychlení prací budou obě výhybkové podbíječky v provozu současně. „Ani to u nás není obvyklé,“ připomněl Pechač.

Informace o pracích na benešovské trati číslo 221 není pro cestující novinkou. V úseku Praha hl. n. – Říčany je regionální doprava nyní organizována podle výlukového jízdního řádu, připomněl Petr Pošta z centrály Českých drah. „Osobní vlaky s odjezdy z Prahy hl. n. do Říčan v půlhodinových intervalech mezi 8.47 a 12.47 nejedou. V opačném směru nejedou osobní vlaky s odjezdy z Říčan do Prahy hl. n. v půlhodinových intervalech mezi 9.45 a 13.45. Z důvodu výluky jedné ze dvou traťových kolejí mohou ostatní vlaky projíždějící vyloučeným úsekem navýšit zpoždění až o 10 minut,“ upřesnil Pošta. Některé osobní vlaky také o víkendu 24. – 25. srpna pojedou v pražském úseku mezi hostivařským a hlavním nádražím mimo Strašnice a Vršovice; oklikou přes Libeň.

Tato omezení však s nočními pracemi, kvůli nimž přijede technika ze zahraničí, přímo nesouvisejí. Zmiňované podbíječky budou pracovat během nocí.

Noční práce na benešovské trati

* Úpravy geometrické polohy koleje na rekordně dlouhém úseku 58 kilometrů tratě z Prahy-Hostivaře do Votic mají trvat od 21. srpna do 15. září

* Úsek je součástí 4. tranzitního koridoru Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště

* Na dvojkolejné trati se chystá úprava celkem 116 kilometrů traťových kolejí a staničních kolejí číslo 0, 1 a 2

* Práce jsou naplánovány do 22 výhradně nočních směn; zahrnují i 99 výhybek – a použito při nich bude 13 tisíc metrů krychlových nového štěrku

* Nasazená technika:



- Traťová podbíječka Stopfexpress 09 – 4X Dynamic

+ Kontinuální čtyřpražcová traťová podbíječka; v případě potřeby lze nastavit čtyř-, dvou- nebo jednopražcové podbíjení

+ Integrovaný dynamický stabilizátor

+ Výkon až 2000 metrů tratě za hodinu



- Výhybková podbíječka 09 – 32/4S Dynamic

+ Kontinuální výhybková podbíječka s podbíjecím dvoupražcovým agregátem

+ Integrovaný kolejový stabilizátor

+ Výkon 6 až 8 výhybek + 1500 metrů koleje za osmihodinovou směnu



- Štěrkové pluhy BDS 2000 a BDS 2000-4

+ Stroje pro úpravu štěrkového lože se zásobníkem



Zdroj: Swietelsky Rail CZ