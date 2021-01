Poříčí nad Sázavou plánuje letos stavbu dalších školních tříd i bytů pro seniory

/FOTOGALERIE/ Vesnice u řeky, kde žije třináct set lidí, se do celostátních zpráv dostává často díky autokrosové trati na Homolce. Za zmínku však stojí řada dalších věcí, které dělají z Poříčí nad Sázavou atraktivní místo pro život. Vnímají to i takzvaní lufťáci, kteří se do vesnice stěhují především na léto. V té době se počet místních obyvatel zvyšuje na téměř dvojnásobek.

Starosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Mnozí jsou ale v Poříčí doma po celý rok, aniž by tam měli trvalé bydliště. „A to je pro nás velký problém,“ říká poříčský starosta Jan Kratzer. „Lidé, kteří tu s rodinami celoročně žijí, aniž by byli našimi obyvateli, po nás nárokují všechny služby, poskytované obcí,“ připomíná starosta, podle kterého si nechávají trvalý pobyt například v Praze zejména z ekonomických důvodů. „Řada z nich podniká a provozovnu má na Praze 1. Dobře vědí, že na ně pražská kontrola přijde jednou za tisíc let, zatímco ta z benešovského finančního úřadu u nich zazvoní dvakrát za rok,“ míní Kratzer a připomíná, že jediná přímá daň, která od zdánlivých lufťáků plyne do obecní kasy, je ta z nemovitostí. „A to je pouze v řádech stokorun,“ dodává starosta. Zdroj: DENÍK Naopak radost nejen starostovi dělá místní škola a školka, které navštěvuje přes čtyři sta dětí. Polovina místních, ostatní dojíždějí z Mrače a Nespek. „Smlouvu máme jen s Mračí, která se podílí i na investicích do školy,“ poznamenal Jan Kratzer. V posledních třech letech ve škole přibyly půdními vestavbami čtyři učebny. „Letos budeme ve škole znovu přistavovat. Vzniknou další dvě učebny a kabinet, takže ve škole už budou pro každý ročník dvě třídy,“ vysvětlil starosta. Obec letos investuje také do rekonstrukce, rozšíření a modernizace školní kuchyně. „Na oba projekty už máme stavební povolení, v rozpočtu čekají peníze na spoluúčast a žádáme o dotace,“ uvedl Jan Kratzer. Obce v Posázaví doplácejí na permanentní rekreanty. Ti totiž daně platí jinde Přečíst článek › Škola má i nové hřiště s umělým povrchem, na které věnovala částku tři a půl milionu místní firma. Školka zase dostala dětské hřiště s dřevěnými akátovými herními prvky za jeden a čtvrt milionu korun, na které přispěly i dotace. Letošní prioritou obce je přestavba někdejší továrny na budíky Klenoty v ulici V Uličkách, kde budou byty pro seniory a ordinace lékařů. Obec už má podepsanou smlouvu o dílo se zhotovitelem a stavebním dozoremi úvěrovou smlouvu. Stavět by se mělo začít během pár týdnů. „Jsem optimista, věřím, že hotovo budeme mít v květnu příštího roku, i když smlouva umožňuje stavět až do září,“ dodal starosta s tím, že výběrové řízení mělo příznivý vliv na konečnou cenu. FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Benešovsku? Přečíst článek › Náklady na vybudování šestnácti bezbariérových bytů pro seniory, pěti 2+kk a jedenácti 1+kk, a tří ordinací i s čekárnami měly být podle původních propočtů až padesát a půl milionu korun. „Výsledná cena je 37,5 milionu korun,“ potvrdil starosta, podle kterého se naštěstí nenaplnily obavy, že se kvůli koronavirové krizi bude pro zakázku těžko hledat firma. „Ucházelo se o ni dokonce sedm firem se solidními referencemi. Přitom ještě na začátku minulého roku jsme se modlili, aby se vůbec někdo přihlásil,“ dodal Kratzer. Letos chce Poříčí rovněž připravit projekt revitalizace zahrady na odpočinkovou zónu pro obyvatele nového bytového domu V Uličkách a chodník, který spojí místos centrem obce.

