A pak je tu ještě estetika. O nějaké kráse komunikací v kulisách historických center měst se v souvislosti s asfaltem mluvit nedá. A právě tak o povrchu centrálních benešovských náměstí, Masarykova a Malého, přemýšlejí na radnici. Proto místo asfaltu chtějí na náměstí položit žulové kočičí hlavy a na chodníky kamennou mozaiku. Tak, jak tomu bylo v dobách, kdy světu vládly tradiční a téměř nezničitelné materiály. „Nápad vrátit do centra kamenné povrchy vychází z výsledků architektonické studie,“ přiznal benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že to je vlastně současný trend.

Využijí i staré kostky z deponií

Kamenná dlažba vyšperkovala už také historickou část, ulici Na Karlově. Po rekonstruované silnici a chodníku se opět jezdí a chodí také Pod Brankou. „Právě na ní navážeme s dlažbou na Masarykově náměstí,“ potvrdil místostarosta. S trochou fantazie by stačilo strhnout asfalt a oprášit kočičí hlavy, které v některých místech centra Benešova vydržely do současnosti. „V místech, kde je asfalt možná kočičí hlavy jsou, ale určitě už nejsou tam, kde je položena betonová dlažba,“ sdělil Tichovský. Město Benešov má na svých deponiích uložené tuny starých kočičích hlav. Na větší plochy vozovek však použije kostky úplně nové.

„Staré kostky totiž pocházejí z různých částí města a mají různé rozměry,“ vysvětlil místostarosta. Právě to by komplikovalo pokládku a podepsalo by se i na konečné podobě nových povrchů. Staré kostky proto město použije jen na různá menší dodláždění. Naopak, na výsluní chce radnice vrátit původní kamenné obrubníky. Tuto záležitost v současné době město konzultuje s památkáři. Chodníky centrálních náměstí vyšperkuje pro změnu kamenná mozaika se vzorem. V jaké podobě se tam vrátí, není jasné. Kdysi i benešovské chodníky zdobila mozaika ze štípaných kostiček bílých, modrých a červených. „Uvidíme, s čím přijdou architekti,“ dodal Roman Tichovský.

Zdroj: Deník/Zdeněk KellnerPřed rekonstrukcí povrchů centrálních náměstí dojde k rekonstrukci tam uložených inženýrských sítí. Ta by měla začít už napřesrok. Město podle místostarosty odstraní některé části betonové dlažby a po opravě inženýrských sítí ji vrátí na původní místo. Návrat do „doby kamenné“ na benešovských náměstích má podle současných cen přijít na 180 milionů korun. A z toho také vyplývá, že realizace záměru přijde na řadu ne dříve, než v dalším volebním období, které začne za tři roky.