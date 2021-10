Včelaři peníze rodině dívky poskytnou z výtěžku z dobrovolného vstupného na včelařskou výstavu, kterou zahájili v sobotu 9. října v 17 hodin v olbramovickém špejcharu vernisáží.

„Expozice bude přístupná každou středu od 15 do 18 hodin a každou sobotu od 13 do 16 hodin. Vidět ji mohou zájemci po telefonické domluvě na čísle 733 324 811 i jindy,“ uvedl učitel včelařství Miroslav Dvořák s tím, že výstava bude otevřená až do soboty 20. listopadu.