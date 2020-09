Pobyt v přírodě a dobrodružství provázející hledání minerálů klientům Tloskova pomohla po těžké době, kdy nemohli nikam chodit. Ztratili dokonce i strach z nákazy. „Při hledání kamenů se cítí v bezpečí. Vědí, že my zaměstnanci jsme na covid-19 pravidelně testováni,“ vysvětlil Matěj Lipský, který si vzpomněl, že ho jako malého bavilo sbírat minerály, když hledal způsob, jak se s klienty bavit v přírodě.

Zapálení geologové už se vypravili do osmi lokalit. Například ametysty nebo oranžové kalcity si tloskovská výprava přivezla z Doubravice na východě Čech. Terapie přitom nezahrnuje jen sběr kamenů. Předchází mu instruktáž a následuje zpracování, tedy mytí a řez, který zajišťuje pověřený pracovník centra.

„Na slavnostech Neveklova jsme kameny, jejichž řez jsme ošetřili kameninovou pryskyřicí, poprvé také prodávali. Klienti si ale většinu z nich nechávají na výzdobu nebo jako dárky pro návštěvy,“ připomněl Lipský s tím, že v příštím roce by chtěl zakoupit brusku a leštičku kamenů. Práci s nimi by pak zvládalii sami klienti. „Přemýšlím i o tom, že bychom nabízeli broušení a leštění kamenů zájemcům zvenku. Klienti by si tím mohli i něco vydělat,“ poznamenal ředitel.

Hledání kamenů, nikoli jejich dobývání ze země, a pocit nalezení zajímavého kousku přirovnává Lipský ke vzrušení, které prožívá houbař při objevení pravého hřibu. Takových okamžiků plných nelíčené radosti klientůi za tak krátkou dobu zažil mnoho. Z každé geologické výpravy, po níž v krajině nezůstanou žádné stopy, vzniká i zhruba desetiminutový dokument dostupný na youtube.

Zdroj: Youtube

Většina nalezených kamenů je sice obyčejná, některé kusy ale mají i sbírkovou hodnotu. Proto také Matěj Lipský uvažuje o zřízení stálé expozice ve vestibulu zámku, kde ústav sídlí.

V rámci hlavní činnosti ústav organizuje terapeutické a pracovní aktivity. Produkty, které při nich vznikají, také prodává, například zahradnické nebo keramické. Prodej sice nepokryje veškeré náklady, hlavní význam má však smysluplné trávení času klienty. Navíc přinášejí i další pozitivní efekty, poznávací a vzdělávací, nebo rozvíjejí motoriku.