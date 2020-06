„Pro letošní turistickou sezónu jsme připravili novinku. Tou je společná vstupenka do tři oblíbených turistických cílů,“ připomněla Ester Lachmanová z ČSOP Vlašim.

Vstupenka zahrnuje návštěvu paraZOO, která leží proti vlašimské zámecké bráně v ulici Na Valech. Tam hosté uvidí už docela známé zvířecí osobnosti – vydru Kapku a jejího druha Fouska, krkavce Bobana nebo lišku Elišku.

Další atrakcí pro turisty, a to především ty s dětmi, je pak Vodní dům. Ten vyrostl nedaleko břehu vodní nádrže Švihov s pitnou vodou pro Prahu a sídla Středočeského kraje. Do Hulic, nejbližší obce, je to z Vlašimi necelých 20 kilometrů.

„V ceně výhodné rodinné vstupenky za dvě stě devadesát korun je také možnost návštěvy Domu přírody Blaníku, který stojí nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník,“ doplnila Ester Lachmanová s tím, že v uvedených zařízeních najdou návštěvníci interaktivní prvky nebo „hejblata,“ které pobaví nejen dětské hosty.