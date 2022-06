Do projektu se zapojilo 557 hlasujících, 555 jich hlasovalo on-line přes aplikaci Munipolis, dva lidé hlasovali prostřednictvím papírového tiskopisu. Pro celý participativní rozpočet letos město Benešov uvolňuje jeden milion korun českých.

O podpoře nápadů veřejnosti v Týnci nad Sázavou a okolí rozhodne hlasování

Kuličkový areál, který bude sloužit pro hry s barevnými hliněnkami by mohl být obdobný jako ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku. Tam si každý může hrát sám za sebe, nebo ve skupině. Dráha by měla nabízet řadu možností sjezdu i skoku kuliček včetně hromadných startů a měla by být koncipovaná tak, aby se po ni mohly pohybovat i dospělé osoby a nepoškodily jí svou hmotností. Zároveň by kolem měly být umístěné také lavičky pro doprovod dětí, které budou dovádět na dráze.