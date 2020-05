„Už se do školy opravdu těšíme,“ odpověděla děvčata z benešovské Základní školy (ZŠ) v Dukelské ulici při čekání na nádvoří před školní budovou.

ZŠ Dukelská je největší ve městě a elementární vzdělávání tam získává téměř tisícovka dětí. Kapacitně už dokonce škola nestačí a vyučování muselo rozšířit už do všech k tomu vhodných prostor. V pondělí 11. května tam však dorazila jen hrstka. Uvolňování restrikcí to umožnilo zatím jen deváťákům. Jindy žáky plné nádvoří tak skýtalo bizarní pohled na 15 dětí. Právě to je povolená kvóta pro jednu skupinu v jedné třídě.

Ještě ve tři čtvrtě na osm se po dlouhé odmlce vítaly děti srdečným objetím a polibky na rouškami maskované tváře. Krátce před osmou už bylo všechno jinak. Děti přišla přivítat ředitelka školy Hana Procházková. „Ať se vám daří a hodně úspěchů,“ popřála. Ale hned u vchodu do budovy rozveselené žáky zase postavila „do latě“. Podle předpisů blízké srocení dětí „rozsadila“ na stanovené rozestupy. „Můžou být více než dva metry,“ organizovala nástup do školy.

„Vaší paní třídní odevzdáte čestné prohlášení o bezinfekčnosti, pan školník vám vydezinfikuje ruce a nebudete se přezouvat. Přistupujte prosím po jednom,“ vyzvala dospívající děti a přidala další důležitou informaci. „Lavice, kam se dnes poprvé posadíte, bude po celou dobu tou, kde budete sedět,“ připomněla.

Kromě zvláštností, které pro všechny znovuobnovení výuky přineslo, má také jednu významnou abnormalitu. Snad vůbec poprvé v historii stát rezignoval na povinnou školní docházku. Například v Benešově a jeho základních školách tak výuka probíhá jen dvakrát týdně a žáci biflují matematiku a český jazyk a literaturu. Do Základní školy Dukelská proto ani nedorazili všichni deváťáci, ale jen 70 procent z nich.

„Jsou to především konzultační hodiny,“ potvrdila Ivana Kárová, vedoucí odboru školství Městského úřadu Benešov.

Shora popisovaný průběh před znovuzahájením výuky, se v možná trochu obměněné podobě odehrál i za rohem. Právě tam má ZŠ Dukelská ještě jeden, boční vchod. V běžných dobách jím do školní jídelny přicházejí cizí strávníci. Teď ho využívají dvě ze čtyř skupin deváťáků. „Do školy se přihlásilo devětapadesát dětí, které jsme rozdělili do čtyř skupin,“ popsala ředitelka ZŠ Hana Procházková organizační schéma těchto dnů.

K přípravě na přijímačky tak každé z dětí přijde prakticky jen dvakrát v týdnu. Dvě skupiny mají výuku v pondělí a ve středu, další dvě pak v úterý a ve čtvrtek. Od 8 do 9.30 pilují matematické znalosti. Po půlhodinové přestávce přichází na řadu český jazyk. I ten si děti užijí v bloku trvajícím 90 minut, od 10 do půl dvanácté.

„Každá skupina je ve třídě umístěné v jiném patře. Do školy, ale také ze školy dvě skupiny přicházejí samostatnými vchody tak, aby nedocházelo k mísení,“ dodala ředitelka Hana Procházková s tím, že i ve škole prosté žáků dal probíhá důkladný úklid s dezinfikováním.