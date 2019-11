/FOTOGALERIE/ Už půl druhého měsíce před Štědrým dnem se pomalu začala plnit takzvaná Studna naděje a už také vydává své „tajemství.“. Její obsah už nyní těší malé pacienty dětského oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.

Akce Studna naděje v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. | Foto: Markéta Zikmundová

„Pokud lidé koupí jakoukoli hračku v prodejnách nebo e-shopu Bambule a Sparkys a věnují ji do Studny naděje, dostane se přímo k dětem do nemocnic. Dětské oddělení se do této charitativní akce nadačního fondu Kapka naděje zapojilo a začalo už nyní rozdávat dárky malým pacientům,“ potvrdila Markéta Zikmundová z benešovské nemocnice.