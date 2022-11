Děti soutěžily v dlabání halloweenských dýní. Vystavily je u školy Na Karlově

/FOTOGALERIE/ Žáci nejstarší benešovské základní školy Na Karlově už několik let slaví Halloween. Byť si mnozí lidé myslí, že jde o další z amerických importů do české kotliny, tak úplně to pravdě neodpovídá. Halloween je totiž původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z výstavy halloweenských dýní před Základní školou Na Karlově v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner