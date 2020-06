Deset kilometrů silnice na Vlašimsku potřebuje stomilionovou injekci

Radošovice, Bílkovice a Slověnice. To jsou obce na trase mezi Vlašimí a Divišovem na Benešovsku, jimiž prochází krajská silnice II/113 (vedoucí pak dál až na Český Brod). Její špatný stav by se měl stát minulostí - a to snad již v dohledné době. Nasvědčuje tomu alespoň rozhodnutí středočeských radních.

Silnice II/113 z Divišova do Vlašimi. | Foto: archiv Krajského úřadu středočeského kraje

Ti projektový záměr na rekonstrukci zařadili do takzvaného zásobníku projektů: tedy mezi zamýšlené stavební akce, které čekají na obstarání peněz. Jejich významná část by měla pocházet z dotací – buď evropských, anebo národních, naznačil krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). S přípravou detailní projektové dokumentace by se mělo začít ještě letos. A pokud vše klapne podle nynějších představ, na vlastní práce by pak mělo dojít v období let 2021 – 2023. Prázdninové cestování Benešovskem naruší opravy silnic Přečíst článek › „Stavba si podle předpokladů vyžádá více než 128 milionů korun; kraj ji bude chtít financovat s pomocí Integrovaného regionálního operačního programu nebo Státního fondu dopravní infrastruktury,“ konstatoval Petrtýl. Upozornil, že oprava komunikace v úseku dlouhém 10,2 kilometru je nezbytná. „Povrch vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, příčné i podélné trhliny. Je zde také velké množství výtluků, hrboly – a kraje vozovky jsou odlámané,“ upozornil na nejvážnější problémy. Ke špatnému stavu prý přispěly zejména provoz těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. OBRAZEM: Autojeřáb zvedá těžké panely na parkovací dům v Benešově jako sirky Přečíst článek ›

