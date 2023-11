/TIP NA VÝLET, FOTOGALERIE/ V rámci Dne Středočeského kraje si budou návštěvníci moci v sobotu 28. října prohlédnout za symbolickou jednu korunu také zámky Vlašim a Růžkovy Lhotice na Benešovsku.

Den Středočeského kraje ve Vlašimi: z prohlídky zámeckých prostor. | Foto: Richard Karban

Na zámku Vlašim budou otevřené stálé expozice, výstavy, zámecké sklepení a vyhlídková věž. Na sedmou hodinu večerní je navíc naplánován koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové. Tři pěvce, kteří budou známí po skončení soutěže, doprovodí slovem i zpěvem tenor Jakub Pustina a na klavír zahraje Marta Vašková. Vstupné na koncert činí 200 Kč, děti zaplatí pouze polovinu, tedy 100 Kč. Zámek bude za symbolickou 1 korunu vstupného otevřen od 9 do 12.00 a odpoledne od 13 do 16.00.

Muzeum Podblanicka - zámky Vlašim a Růžkovy Lhotice:

Zdroj: Youtube

Na zámku Růžkovy Lhotice si můžete za korunu prohlédnout expozici Kraj tónů, připojit se v expozici do virtuální prohlídky a ještě se dozvědět zajímavosti o vystavených předmětech. Shlédnout můžete také výstavu Podblanický Josef Suk a Objektivem Lenky Komínkové. Otevřeno bude od 9 do 12.00 a odpoledne od 13 do 16.00. Kompletní program všech akcí ve středních Čechách najdete ZDE.