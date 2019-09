Diváci se mohou těšit na velkolepá střetnutí, která v bojových ukázkách vojenských historických klubů připomenou boj s Maďarskem o československé hranice v roce 1919, okupaci a první dny Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 a invazi spojenců a boje v Normandii v roce 1944.

Mimo to budou návštěvníci svědky mnoha dalších ukázek historické vojenské techniky, vojenské výzbroje a výstroje. Ke zhlédnutí bude například tábor československé armády z roku 1919 v období bojů o hranice nového Československa, dobový tábor Wehrmachtu, SS a Luftwaffe, včetně komentovaných prohlídek uniforem, výstroje a výzbroje, dobový tábor s výstavkou výstroje a výzbroje britské pěchoty, ukázka výcviku s britským 3" minometem či britského kulometu Vickers. V historické ukázce Falaiská kapsa, která bude jedním z vrcholů programu, se sejdou dva unikátní stroje, a to mortar carrier a brenn carrier. Vypadá to, že se společně v bojové ukázce předvedou poprvé v republice.

Chybět nebudou ani moderní stroje AČR, například 152mm samohybná kanonová houfnice DANA, pozorovací systém LOS-M, mobilní průzkumné stanoviště na vozidle Land Rover a ruční zbraně AČR. Mimo bojových scén a ukázek proběhne vernisáž nové výstavy „1939 – NEVZDÁME SE!, kterou autorsky připravili Jaroslav Čvančara a Jindra Svitáková.

Chybět nebudou laserová střelnice, vyhlídková plošina, vystoupení hudební skupiny VINŠ TRIO, taneční country skupiny K&K a koncert Taxmenů. Pro děti je připraven bohatý program v dětském koutku, soutěže o ceny a další zábava.

Dny plné české historie zahajují již v pátek 23. srpna, kdy se Křivsoudov v odpoledních hodinách postupně zaplní vojenskou technikou a členy vojenských historických klubů. Od 18 hodin pak proběhne na nádvoří sokolovny country večer. V sobotu večer program uzavře hudební skupina Fontána Live.