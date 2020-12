„Poslední odběr proběhne v úterý 22. prosince,“ potvrdila Jiřina Kloudová, vedoucí laborantka Transfuzního a hematologického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. „Do tohoto data již máme objednávkový systém plný,“ dodala.

Dobrovolní dárci mohou na jediném místě okresu darovat krev vždy v úterý a ve středu ráno. V současnosti toto procedurou projde kolem šedesáti lidí za den. I dříve byl zájem dárců krve v listopadu a prosinci velký. Běžně zdravotníci obsloužili i osmdesát lidí za den, přičemž se nedostalo na deset až dvacet lidí. „V současné situaci musíme kapacitu odebraných dárců regulovat kvůli pandemii covidu-19,“ připomněla laborantka.

Letos kvůli tomu začal fungovat objednávkový systém, díky němu jsou dárci zváni na konkrétní hodinu. Prodloužila se také doba pro registraci dárců, kteří do stanice dorazí a to o půl hodiny. Nyní na to mají čas až do 9 hodin.

„Toto opatření má pomoci k tomu, aby nedocházelo ke kumulaci lidí na jednom místě,“ vysvětlila Jiřina Kloudová a i za kolegy poděkovala dárcům za ochotu a přízeň. Zároveň dobrovolníky vyzvala, aby přišli v lednu. „Na začátku roku bývá dárců méně a tak budeme velmi rádi, pokud přijdou,“ dodala Jiřina Kloudová.

První termín odběrů stanovila transfuzní stanice na úterý 5. a středu 6. ledna 2021 od šesti do půl deváté dopoledne. Objednávat se mohou dárci na e-mailu darci.krve@hospital-bn.cz nebo na telefonním čísle 702 123 192.