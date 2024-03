Nabídka Velikonočního jarmarku v Čerčanech byla pestrá. Od pomlázky po kosmetiku

S tím, že k zásadní změně dojde především u stojek, což jsou betonové podpěry, které se ve spodní části opírají o oblouky a jejich horní část drží nosnou konstrukci s mostovkou. Ta bude podle Mátla také zdemolována a nahrazena novou, širší o celkově osm metrů, čímž bude připravena pro rozšíření na tři jízdní pruhy v každém směru.

K omezení dopravy na mostě dojde až příští rok

Technicky to bude tak, že k původním podpěrám přibudou nové a ty staré budou odstraněny. Veškeré práce se zatím odehrávají pod mostem, zatímco provoz na dálnici pokračuje v tomto místě bez omezení. „Tak to bude po celý letošní rok. K omezení dopravy na mostě dojde až v 24. května 2025 a to potrvá dalších 755 dnů,“ upozornil ředitel ŘSD. „Jediné posunutí termínu se vztahuje k demolici levé nosné konstrukce a to o 125 dnů. Začít by tak měla až v listopadu 2025.“

Rekonstrukce dálničního mostu Šmejkalka:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Do té doby se práce budou odehrávat ve středním dělícím pásu a to kvůli přípravě na převedení provozu na pravý a středový pás. K tomu dojde právě až napřesrok v listopadu, kdy bude zdemolována levá nosná konstrukce. Bourání staré a stavba nové širší potrvá do června 2026. tehdy by se tam také měl vrátit dálniční provoz. A tím také začne stejný proces u pravá nosné konstrukce. „Tyto práce skončí v dubnu 2027,“ potvrdil Radek Mátl.

Oblouky zůstanou zachovány

Poté bude doprava svedena do pravých jízdních pruhů oběma směry. V červnu 2027 by se na most už měl vrátit standardní provoz. Změny, o nichž Radek Mátl hovořil, přinesou také další náklady na stavbu. Ty podle něj ale nebudou v tak rozsáhlém díle nijak dramatické a bude se jednat o částky v řádech nižších desítek milionů korun. „Důležité ale je, že i přes tyto změny zůstane zachovaný termín dokončení,“ dodal.

Semaforová past v Benešově. Projetí na oranžovou může stát peníze a trestné body

Rekonstrukce mostu přinese odstranění původní horní konstrukce a její nahrazení konstrukcí novou. Podle Radima Cihláře, vedoucího oblasti mostů firmy Strabag, která získala dílo formou Design–build, zůstane zachována jeho podstatná část - oblouky. „Ty jsou na tomto mostě unikátní a krásné,“ řekl. Původně se totiž uvažovalo také o obetonování oblouků a tím jejich zesílení. K tomu nakonec nemusí dojít a dál bude vynikat jejich štíhlá linie.