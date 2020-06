„Toho šestnáctého března to byla taková zvláštní situace,“ vzpomíná lékař. „Otevírali jsme novou kliniku a vláda vyhlásila nouzový stav. Trochu mi to zkazilo radost, i když pacienti přišli. Měli roušky, ale vyděšení stáli tři metry od sebe,“ popsal zdravotník.

Jak už to tak bývá, něco špatného přináší vždy také pozitiva. A právě tak to bylo i v případě nové kliniky. „Nebyl takový nápor pacientů, a tak jsme mohli vychytat všechny naše poslední mušky,“ řekl Jakub Seemann. Jeho kolegové - lékaři ošetřovali pacienty i v době, kdy jiní stomatologové raději ordinace zamkli. Že to tak je, se dozvídali právě od těch, co do kliniky zamířili kvůli akutním potížím.

Zatímco ještě v polovině března měli zdravotníci Seemanovy kliniky dostatečnou zásobu ochranných pomůcek, v souvislosti s nevídanou poptávkou po nich, se zásobování a distribuce už zanedlouho dosud nepoznaným způsobem zadrhla.

„Na konci března jsme měli problém ochranné pomůcky vůbec sehnat. Pro nás běžné věci jako rukavice a roušky byly najednou úplně nedostupné. Proto jsem zvažoval, jestli kvůli tomu nebudeme muset ošetřování na nějaký čas přerušit,“ přiznal lékař s tím, že sice nezná úplné detaily případu zdravotní sestry Veroniky Brožové, která si veřejně postěžovala na špatné zásobování záchranářů ochrannými pomůckami, ale je na její straně. „Reakce kraje vůči ní byla přehnaná. Jestliže někdo poukáže na nějaký problém, není na místě kvůli tomu podávat trestní oznámení,“ míní stomatolog.

Názory profesora Pirka nebo profesorky Říhové, primářky infekčního oddělení Nemocnice Bulovka, které si Jakub Seemann přečetl v médiích, pak podpořily jeho odměřený přístup, který od počátku k nové nákaze zaujal. A to navzdory tomu, že ze všech medicínských oborů mají zubaři k nákazám nejblíž.

„Zubařská vrtačka vytváří aerosol a ten se pak šíří všemi směry. Pokud by byl pacient infekční, nejspíš bychom se nakazili,“ tvrdí Jakub Seeman s tím, že preventivní opatření mají zdravotníci jeho kliniky běžně zažité, proto v nové situaci neviděl úplnou změnu.

„Stejně jsme neměli možnost zjistit, jestli jsou pacienti covid pozitivní nebo ne. Odmítnou je, když mají akutní problémy? To bych bral jako přehnanou a nesmyslnou reakci,“ dodal lékař a připomněl, že z covidu neměl větší obavu, než má ze chřipky. Jeho názor přitom vychází z přesvědčení a také koresponduje i s názory lékařských kapacit, že pro člověka, který nemá oslabenou imunitu, nákaza nepředstavuje extrémní riziko.

„I když covid na lehkou váhu neberu, strach z něj nemám. Pokud bych ho měl, nemohl bych pracovat,“ dodal Jakub Seeman. „Pořád si proto myslím, že pozornost, která mu byla věnovaná, byla přehnaná,“ uzavřel.

