Zatímco třetí liga se na podzim zcela zastavila, druhá s omezeními pokračovala dál. Do ochozů ale nesměli fanouškové a kluby tak přišly o příjmy ze vstupného. „Požádali jsme proto o kompenzace v rámci programu Covid II sport. Zatím ale nevíme, jestli to pokryje veškeré naše ztráty, peníze ještě nedorazily,“ připomněl sekretář FC Sellier & Bellot Vlašim.

Hráči podle Svobody dostávali v rámci úspor nižší odměny, základní platy jim ale zůstaly, neboť se trénovalo i hrálo. „Nejsme klub s vysokými hráčskými smlouvami, v tomto ohledu patříme spíš do spodní části druhé ligy. Máme v mužstvu především mladé hráče, žádné přeplacené hvězdy,“ poznamenal sekretář klubu.

V Benešově se kvůli koronaviru fotbal úplně zastavil. Stejně jako příjmy od sponzorů. Méně peněz plynulo i z dotací. A tak klub přikročil k úporným opatřením. „Snížili jsme odměny hráčům prvního týmu, v některých měsících byly dokonce nulové. Podobné to bylo i u trenérů a funkcionářů. Odměny jsme krátili, co to jen šlo. Jinak jsme se ani zachovat nemohli,“ uvedl předseda SK Benešov Tomáš Novák.

Připomněl, že loni na jaře klub využil kompenzace v rámci programu Covid I sport. Na podzim měl ale smůlu, Covid II sport je totiž určen profesionálním klubům. „My jako amatérský klub bychom v rámci tohoto programu získali pouze za to, že využíváme sportoviště města, celkově asi jen 3600 korun. O to nemělo cenu žádat,“ vysvětlil předseda klubu.

Větším problémem byla však podle Nováka skutečnost, že nemohly sportovat ani děti. „Peníze byly, jsou a budou – a my se s nečekanou situací musíme vyrovnat. Ale to, že děti vypadnou z režimu, kdy chodí třikrát až čtyřikrát v týdnu trénovat a hrají podobné množství zápasů, může přinést i to, že se ne všechny po rozvolnění k fotbalu vrátí,“ dodal předseda benešovského klubu.

K návratu dětí by mohly přispět i distanční tréninky. Podobně jako učitelé ve školách také fotbaloví trenéři zadávají úkoly mladým hráčům on-line. „Trenéři jsou s hráči stále v kontaktu a kontrolují, jak plní zadání přípravy. Virtuálně trénují všichni společně. Trenéři i hráči se také setkávají při videokonferencích. To však v žádném případě nemůže nahradit trénink na hřišti a setkávání v kabině,“ připomněl Tomáš Novák.

Problémy následovaly rovněž po podzimních náborech nejmladších žáků. „Při dvou náborech jsme sice stihli hráče vybrat, ale pak přišla omezení a děti už s tréninky nezačaly. Obávám se, že některé už podruhé nepřijdou,“ dodal předseda SK Benešov.