Termínově první takovou akcí bude pobytový tábor, který se uskuteční tradičně v přírodní památce Na Ostrově u Nemíže od 1. do 11. července.

„Určený je pro děti od osmi do patnácti let a jeho účastníci se mohou těšit na celotáborovou hru na téma karetní hry Bang!“ potvrdil Jiří Pavelka s tím, že chybět nebudou ani tradice letního tábora - noční hlídky, táborové ohně se zpěv s kytarou nebo indiánská sauna.

Příměstské tábory budou probíhat ve třech turnusech mezi 26. červencem a 27. srpnem. Akce pro děti ve věku od 7 do 15 let se znovu zaměří na paraZOO.

„Děti budou pozorovat a krmit zvířata v paraZOO, budou mít rukodělné dílny, výlety do přírody plné her a také navštíví Záchrannou stanici pro živočichy v Pavlovicích,“ uvedl organizátor.

Pětidenní badatelské tábory nabídnou pouze dva turnusy se začátky 19. července a 16. srpna. Děti od 10 do 15 let při nich zjistí, proč voda studí, ráno je rosa, kde začíná příroda, kdy je tužka lepší než foťák nebo například jak to, že oheň kouří jenom někdy.