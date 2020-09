Zájem o ně je veliký. Účastní se ho více než třicet seniorů, kteří se obnovy programu po vynuceném přerušení na jaře nemohli dočkat. „Volali, kdy už to začne a co máme pro ně připravené,“ předeslala Terezie Veletová ze spolupořadatelské Farní charity Vlašim.

Potvrdily to také některé z účastnic. „Jsme rády, že už znovu můžeme chodit,“ uvedla jedna z žen, která si v době jarní karantény musela najít jinou zábavu. Věnovala se častěji sledování televize, čtení a ručním pracím.

Vlašimská charita ale jí i dalším zájemcům nyní opět může nabídnout zábavu z jiné sféry. Kvůli Univerzitě třetího věku se spojila s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Kvůli akademii pak se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, který zase spolupracuje s Vysokou školou politických a společenských věd Kutná Hora.

Senioři se mohou do Univerzity třetího věku hlásit už třetím rokem. V rámci něj stále běží projekt zastřešovaný Univerzitou Karlovu s názvem Geometrie v architektuře a malířství. Vzdělání zahrnuje i meteorologii, která se rozvinula do projektu, jenž řeší problémy znečištění ovzduší. V akademii se senioři mohou hlásit do kurzu Dějiny Evropy v souvislostech.

Kromě toho charita organizuje i přednášky. Třeba na téma Rusko od počátku dějin do současnosti. Zajímavostí této části péče o duševní zdraví seniorů je, že jim přednáší člen Ústavu východoevropských studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Marek Příhoda, který je zároveň vlašimský rodák.

Na jaře zde měli v nabídce i přednášky o Ukrajině, ty však kvůli covidu museli přerušit. „Dokončujeme je až nyní,“ sdělila ředitelka charity Daniela Laloučková.