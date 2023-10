„Město se neustále rozrůstá, přibývají nejen rodinné domy, ale napojují se i další firmy. V současnosti má navíc zájem o svedení splašků do naší čističky také obec Řimovice, které bychom rádi vyhověli. Proto bych řekl, že jsme tak tak na hraně,“ přiznal vlašimský starosta, ale potvrdil, že zařízení vybavené v devadesátých letech japonskou technologií, funguje dál bez problémů. Město s dvanácti tisíci obyvateli však má proti některým jiným sídlům jednu velkou nevýhodu. Má totiž jednotnou kanalizaci. To znamená, že kanalizačními trubkami do čističky přitékají nejen splašky z domácností a firem, ale také veškerá dešťová voda, která na ulicích vteče přes rošty kanalizačních poklopů do podzemí.