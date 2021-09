Myšlenky na obchvat se tu a tam vynoří, ale nic konkrétního k jeho vzniku zatím neexistuje.

„To jsou pro nás dalekosáhlé akce. Mluvila jsem o tom se starostou Lukavce, kde se právě nyní obchvat staví a říkal, že na něj čekali patnáct let,“ připomněla starostka městyse Petra Bartoníčková a přiznala, že vlastně ani neví, jestli by takovou stavbu bylo vůbec možné realizovat

Častěji stížnosti však mají obyvatelé na překračování povolené rychlosti. Asi nejkřiklavějším případem je silnice v Lhotecké ulici s výpadovkou silnici II/150 na Horní Lhotu a Lukavec. Lemují ji nové rodinné domy a další přibývají a žijí tam především mladé rodiny s malými dětmi.

„Ulice je dlouhý rovný úsek a z kopce to tam rozpálí téměř každý,“ popisuje snad každodenní situaci starostka. „Chtěli jsme tam dát semafor, který by rozsvítil červenou, kdyby řidič jel rychleji. Jenže to nám nedovolili policisté. Tvrdí, že semafory mají sloužit k řízení dopravy, ne k jejímu zpomalování,“ potvrdila Petra Bartoníčková výstup z jednání s dopravním inspektorátem.

Přes orgány neprošel ani návrh na instalaci příčného prahu. S ním má podle starostky problém nejen Policie ČR ale také Krajská správa a údržba silnic (KSÚS). Překážka by jim totiž komplikovala zimní údržbu pluhováním. A tak jediné co se zdálo být průchozí, byl ostrůvek uprostřed silnice. Ani to však neuspělo, protože je tam málo místa. Prakticky žádný dopad na řidiče nemají ani další nemají dopravní značky nebo ukazatel rychlosti.

Paradoxně jediné, co neukázněné řidiče drží na uvedené silnici alespoň trochu na uzdě, je její nekvalitní povrch. A tak to asi ještě nějaký čas zůstane, protože KSÚS v nejbližší době její opravu neplánuje.