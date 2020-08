„Děti jsou jako pytel blech,“ vystihla předpokládanou realitu ředitelka Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy (SZeŠ a VOŠ) Benešov Ivana Dobešová.

Na situaci se připravuje také ředitel vlašimské základní školy Vorlina Petr Jíša. „Musíme to nejprve probrat se všemi zaměstnanci školy. Pak nastavíme pravidla,“ uvedl.

I ředitel ZŠ Jiráskova Benešov Petr Šedivý nyní žije přípravami na netradiční školní rok. „Detaily opatření dolaďujeme, komunikujeme mezi sebou a zvažujeme různé varianty. Jisté je, že se s tím musíme popasovat.,“ řekl Petr Šedivý.

To ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek už nyní tuší, jaké komplikace může nová situace vyvolat. Kvůli obsazenosti i prostorovým možnostem na benešovském gymnáziu nepřipadá v úvahu další posilování protinákazových opatření například dělením tříd a vytvářením menších skupin.

„Proto také nelze zajistit, aby žáci necirkulovali po budově. Máme tak málo učeben, že se ve třídách musí prostřídávat a to platí zejména s ohledem na odborné předměty,“ vysvětlil Hronek s tím, že v případě, že by ve škole byl pozitivně testovaný člověk, řešila by to prvotně KHS jejichž doporučeními by se pak škola řídila.

Opatření hned na „dvou frontách“ zasáhne SZeŠ a VOŠ Benešov, jejíž žáci jsou z celé republiky. „Dotkne se to i domova mládeže,“ potvrdila ředitelka Ivana Dobešová. To bude znamenat především zákaz návštěv, což se dotkne zejména rodičů žáků.

I ona ale poukázala na problematiku dodržování opatření přímo ve školách. „I když děti budou ve třídách v uzavřeném kolektivu, třeba na toaletách nebo v jídelně se stejně potkají s dalšími z jiných tříd,“ uvedla, ale dodala, že se teprve uvidí, zda budou opatření účinná.