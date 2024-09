Mandát obhajovalo sedm nich - Luděk Jeništa, Daniel Netušil, Jan Lička, Pavel Pavlík, Jaroslava Pokorná Jermanová, Luboš Balata a Petr Chaluš.

Podařilo se to pouze třem Luďkovi Jeništovi (63 let - STAN), Pavlu Pavlíkovi (54 - ODS) a Jaroslavě Pokorné Jermanové (54 - ANO) se to podařilo. Zcela novým krajským zastupitelem s bydlištěm v Bystřici je pak Pavel Babiš (49 - ANO), zaměstnáním strážník Městské policie Praha.

Luděk Jeništa, starosta města, zastupitel Středočeského kraje, učitel, bývalý ředitel ZŠ, Vlašim, 63 let

Jaroslava Pokorná Jermanová: poslankyně Evropského parlamentu, Benešov, 54 let

Pavel Pavlík, náměstek pro oblast zdravotnictví, radní, Benešov, 54 let

Pavel Babiš, MP Praha, zastupitel města Bystřice, Bystřice, 49 let