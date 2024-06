„Punk by asi čivavy nedaly,“ poznamenal ke stěhování muzikantů zpět na městské pozemky benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Letos poprvé bude při festivalu, jehož výtěžek ze vstupného 290 korun znovu podpoří Dětský domov Racek, kromě hlavní scény také druhá stage.

„Žádná kapela tam ale hrát nebude. Stage bude od osmnácti hodin určená pro DJ s elektronickou hudbou pod taktovkou Summer Jam crew,“ upozornil za organizátory Zdeněk Pravda zvaný „Bahňák“ z benešovského zapsaného spolku Jinovatka, toliko také stejnojmenné punkové kapely a připomněl ještě, že festival neměl přestávku ani v covidových letech.

Hudební festival Konopišťský Evergreen. | Video: Richard Karban

„Tenkrát se zrovna uvolnila tuhá opatření a tak jsem to musel udělat. Ten ročník, kdy hráli i Queens of Everything se opravdu hodně povedl,“ zhodnotil.

Na hlavní stage produkce odstartuje v 15 hodin Doktorskou pohádkou. Ta bude určená především dětem a nastudovali ji benešovští ochotníci z Komorního studia Áčko. Na jevišti se vystřídá celkem deset formací, včetně hvězdných Zooblasters, Psychohlíny a The Shifty Grifts.

Na druhém jevišti vystoupí DJ Cape a DJ FeFe, kterého při produkci doprovodí živý bubeník.