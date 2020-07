Přes všechna restriktivní vládní opatření ale organizátoři z obecně prospěšné společnosti Posázaví uklízení nezrušili. Jen ho pozastavili a změnili. Místo hromadné akce dobrovolníci vyrážejí k řece samostatně nebo po malých skupinkách.

„Z břehů jako pokaždé sbírají vše, co tam nepatří. Letos platí víc než jindy motto projektu „Tři dny v roce nestačí,“ připomněla ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví Bohunka Zemanová s tím, že zájemci mohou uklízet řeku až do konce vodácké sezóny, tedy do října.

Na výzvu Posázaví zareagovalo několik posázavských škol. Jejich žáci chtějí letos sbírat odpadky ve svém okolí. Právě modelové složení brigádníků jasně dokládá, že se Covid-19 projevil i tam. Úklidu se totiž obvykle účastnily party lidí z celé České republiky. Letos to jsou zejména „místňáci“.

„Od dubna do června se tam, kde to vegetace umožnila, podařilo břehy řeky vyčistit od plastů i velkých odpadků,“ potvrdila Bohunka Zemanová a připomněla, že kromě tradičních plastových lahví, pneumatik či zbytků železných a dřevěných konstrukcí, se ve větší míře objevily předměty nové a pro současnost až neuvěřitelně typické – plastové rukavice, pytlíky a roušky. Ale dobrovolníci, přesto, že je atmosféra akce zcela jiná než v minulosti, chtějí očistě řeky svůj čas věnovat dál.

„Pokud se ještě někdo bude chtít do úklidu zapojit, ať se ozve. Pytle, rukavice i svoz odpadu zajistíme. Hlásit se mohou jednotlivci, rodiny i skupiny. Každý z účastníků od nás dostane tričko,“ dodala Bohunka Zemanová. Při letošní, atypické Čisté řece Sázavě se do úklidu zapojilo především o víkendech už přes 300 dobrovolníků. Ti dokázali odpadky naplnit více než dvě stovky pytlů.

„Při tom se jedná jen o jakýsi mezisoučet letošního jarního úklidu na devadesát kilometrů dlouhém úseku řeky Sázavy mezi Kácovem a Pikovicemi,“ připomněla ředitelka Posázaví o.p.s. V patnáctileté historii projektu se jednorázové víkendové, hromadné akce v této klasické podobě nekonalo letos vůbec poprvé. Jak ředitelka Posázaví podotkla, v minulosti akci nezastavil déšť, sníh, mráz ani ledové kry a nedokázal to ani nový čínský koronavirus

„Dobrovolníci, hlavně ti skalní, se ale odradit nenechali a facebookové stránky projektu se od dubna začaly plnit jejich hlášeními a vzkazy, kde všude už řece od odpadků pomohli. Za to jim patří obrovský dík,“ dodala Bohunka Zemanová.

Šestnáctý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční napřesrok znovu v tradičním termínu od pátku 9. do neděle 11. dubna. Pochopitelně, jestliže do projektu znovu nezasáhne vyšší moc.

Jak důležitá je očista řeky a jejího okolí, dokládá akce, která se stala před nedávnem u jiného českého toku, Vltavy. Majitelům tamních pozemků v katastru Třebsína u Krňan nedaleko Netvořic, došla s nepořádníky trpělivost. I těm, kteří pořádní jsou a své odpadky si s sebou zase odnesou a vyhodí je až do popelnic, znemožnili oplocením vstup na takzvanou Smetanovu vyhlídku.