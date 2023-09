Na týneckém hradu se opravuje střecha. Pracovníci objevili poklad i raritu

A právě to byl zásadní důvod, který vedl k projektování nové ČOV,“ potvrdil ředitel Vodovodů a kanalizací Týnec Zbyněk Peša. Podle něj se po dostavbě situace v likvidaci odpadních vod, výrazně zlepší. Město tím získá možnost dalšího rozvoje. A to platí nejen co se týká počtu domů a obyvatel, ale také případných nových firem.

Odstřely budou pokračovat do konce října

I když stavba samotná není příliš vidět, slyšet rozhodně je. V cestě totiž stojí pověstná posázavská modrá žula. „Skalní podloží je odznačováno třídou sedm a takové jiným způsobem, než odstřelem, nelze rozpojit,“ vysvětlil ředitel ČOV. Proto se už od začátku září ze staveniště občas ozývají detonace. Střílení by mělo podle plánu pokračovat až do závěru října.

Aby z místa, kde pomáhá trhavina neodletovaly do okolí nebezpečné kusy kamení, je místo exploze přikryté několikavrstvou „dekou“ vyrobenou z běhounů pneumatik nákladních automobilů svázaných ocelovými lany. „První trhací práce pomohly na budoucím novém přívodu vody do ČOV vytvořit místo pro dva nové vírové lapáky písku,“ sdělil Zbyněk Peša s tím, že další střílení je plánované v místě, kde podle projektu vznikne nová nádrž oběhové aktivace. „Základy této stavby jsou v hloubce šesti metrů,“ dodal.

Hotovo by mělo být v lednu 2025

V současné době na stavbě vzniká nový biologický stupeň technologické linky. Ten už by měl stíhat svoji práci s přehledem. Na rozdíl od toho současného, který je trvale přetěžovaný. „Nová technologická linka bude mít kapacitu osmi tisíc ekvivalentních obyvatel,“ upozornil ředitel. Novinkou ČOV bude to, že dokáže hygienizovat odpadní kaly. Bez tohoto procesu kal obsahuje patogenní mikroorganismy a nesmí přijít na pole. Týnecká ČOV se ho proto zbavuje odvážením do kompostárny v Želivci. „Každá tam uložená tuna kalu nás přichází na šest set korun,“ upozornil ředitel VaK Týnec.

Zdroj: Deník/Zdeněk KellnerStavba týnecké ČOV má podle něj být ukončena po 18 měsících - 25. ledna 2025. Do té doby investor, město Týnec nad Sázavou zaplatí za dílo necelých 115 milionů korun. Pomoci by mu měly také dotace ve výši 60% nebo 25 milionů. Jedinou městskou částí Týnce, která dosud není na ČOV napojena, jsou Krusičany. I odtud by splašky měly téct až do Týnce. Projekt už je připravený, ale město peníze na uložení potrubí v trase dlouhé čtyři kilometry použilo při intenzifikaci ČOV.