Kraj by měl DSO zaregistrovat zhruba do měsíce a přidělit mu také originální identifikační číslo osoby (IČO). Už nyní Společná voda může pracovat, ale až po přidělení IČO si může založit účet a hospodařit s penězi, které na konto poukážou jednotliví členové.

„Výhodou svazku je společné plánování a investování do vodohospodářské infrastruktury v regionu. První, co svazek udělá, je majetkový vstup do VHS Benešov,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský. Od VHS Benešov, vlastněné francouzskou společností Suez, podle něho svazek odkoupí nabízených 50 procent za 85 milionů korun. V této podobě se změněnou vlastnickou strukturou pak VHS začne pracovat od Nového roku 2023.

Bezpečnost dodávky pitné vody

Ekonomický význam pro DSO nebude příliš zásadní, transakce však bude mít velký strategický význam. „Budeme mít svého provozovatele, a tím také zajištěnu bezpečnost dodávky pitné vody. U naší společnosti se bezpochyby nestane, že by najednou skončila a my neměli nikoho, kdo by nám vodu dodal,“ připomněl Tichovský.

S Francouzi se Češi domluvili, že nová akciová společnost VHS bude mít většinu členů dozorčích orgánů dosazených DSO, zatímco Suez více členů řízení společnosti včetně ředitele.

Náklady, které vstupují do ceny vodného a stočného, jsou v Česku regulované. Při valné hromadě se ale chce svazek dohodnout se Suezem na výši dividendy. A také na ceně vody v takové výši, aby byla únosná pro všechny jeho členy.

Zatím jde o poměrně volný svazek, kdy každý jeho člen může v rámci obce investovat do svého majetku. Svazek by časem měl mít dost peněz na společné investice, jako jsou nové přivaděče, regionální sušička kalů nebo čistírny odpadních vod.

