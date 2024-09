Jak dlouho ji vlastníte? Koupil jsem jí v roce 2001. Do té doby byla součástí továrny Jawa. Ta o ni ale neměla zájem, tak ji prodala. Pak jsem se pustil do dva roky trvající rekonstrukce.

Jste elektrobaron? To ani náhodou. Jsem jen vlastník vodní elektrárny. Dá se dokonce říci, že je to taková hračka pro dospělé.

Doznívá velká voda, která se prohnala Sázavou. Co by se stalo, kdyby vám zaplavila strojovnu?To nevím, zatím se to nestalo. V roce 2007 k tomu chybělo ještě zhruba tři čtvrtě metru. Kdyby natekla voda do strojovny, nešlo by ji vypustit. Žádné kanálky v podlaze nejsou.

Laik by řekl, že čím víc vody teče, tím lepší, tím se vyrábí více proudu…No, na této elektrárně to tak není. Spíš naopak. Ideální stav pro výrobu elektrické energie je velký rozdíl hladiny horní nad jezem a dolní pod ním. V tuhle chvíli, kdy je řeka stále ještě rozvodněná, se hladiny k sobě přibližují. A malý rozdíl mezi hladinami způsobuje malý tlak na lopatky turbíny a tím se vyrábí méně elektřiny.

Ale zase málo vody není pro elektrárnu také úplně dobře. V Sázavě bývalo vody dost , ale postupem času jí výrazně ubývá. Sázava má vlastně jen dva větší přítoky Želivku a Blanici. Želivku vypijí lidé, takže vlastně jen Blanici…

Ze Želivky nyní, při povodních, upouštějí dvacet vteřinových kubíků vody, ale průměrně jsou to jen necelé čtyři kubíky. Teď je vody hodně, ale dlouhodobě ne. Také proto jsem na koruně jezu nechal vybudovat zvýšenou gumovou hranu. Kdyby to bylo postaru, jako v před rokem 1972, kdy začala pracovat Úpravna vody Želivka, tekla by veškerá tamní voda do Sázavy. Díky tomu mívaly vodní elektrárny daleko větší výkon.

A jak vám tedy pomáhá ta gumová hrana?

K její instalaci jsem musel získat povolení Povodí Vltavy i Vodoprávního úřadu v Benešově. Díky tomu teď mohu zvyšovat horní hladinu až o třicet centimetrů. Gumová hrana má uvnitř dvě gumové hadice, které se dají nafouknout vzduchem a tím se překážka zpevní, zadrží vodu a navýší hladinu. Když přijde větší voda, vzduch vypustím a voda teče přes jez, jako když tam gumová hrana není.

Ve šlajsně, tedy propusti byly trámy, které vodu zadržovaly a daly se zvednout, což v létě koupající se lidé dělali. Dole pod jezem se díky tomu vytvořily silný proud a vysoké vlny do kterých se skákalo.

Dneska už trámy zvedat nejdou, jsou napevno sešroubované i kvůli té skluzavce. Ale když hodnotím za ta léta výrobu elektřiny v mé elektrárně, v podstatě je to pořád každý rok téměř stejné, i když voda z krajiny ubývá. Někdy je rok pro výrobu elektřiny horší, jindy zase lepší.

Malá vodní elektrárna Týnec nad Sázavou, brodecký jez. | Video: Zdeněk Kellner

V elektrárně máte moderní stroje. Se základní školou jsme byli na exkurzi v elektrárně v Krhanicích. Tam mají náhon a měli tam krásné staré stroje. Asi proto jsem i u vás předpokládal, že v takto staré elektrárně, budou stroje také starší.Tyto generátory jsem instaloval v roce 2007. Ty co tu byly dříve, byly ve vodorovné poloze, tyto jsou ve svislé. Je to vlastně trošku jinak uspořádané. V Krhanicích jsou synchronní motory a není tam ani převodovka, jako tady. Tam je to napřímo, z hřídele je přímo rotor dynama nebo generátoru. Tamní elektrárna je výkonná, dává zhruba 380 kW. Tady je instalovaný maximální výkon 290 kW a když je ideální stav, tedy dobrý rozdíl výšky hladin, jedu na 280 kW.

Současné zařízení je modernější, tedy i účinnější než to předešlé?

Ani ne. Je ale o poznání tišší a dá se říct, že je s ním méně starostí. Není úplně bezúdržbové, ale údržba na něm není náročná.

Dříve malé elektrárny napájely proudem své okolí. Ale to bylo v dobách, kdy největším spotřebičem byly žárovky…

Tenkrát to stačilo. Dnes ale zákon zase umožňuje, že elektrickou energii se mnou může někdo sdílet. Můžu si ji spotřebovávat sám, třeba ve své pražské kanceláři, ale může jí dostávat i někdo jiný, třeba chataři.

Kolik domácností proud z vaší elektrárny utáhne?

Když doma nebudou mít zapnuté velké spotřebiče, stačila by tato elektrárna pro zhruba tři sta domácností.

A kam proud od vás jde?

Dodávám ho do sítě. Dříve EONu a teď ČEZu. Rozhoduji se podle toho, jakou dostanu nabídku na výkup.

I v Česku vzniká stále více alternativních zdrojů elektřiny. Je tu spousta malých vodních elektráren a fotovoltaik a pomalu přibývají také větrníky. Jak tento trend vnímáte?Vodní elektrárny zatím fungují, neruší se. Fotovoltaiky se zase zvětšují, i když nové, velké, lze postavit jen v zónách, které jsou k tomu určeny. My vodáci máme ale problém s tím, že když v létě vyjde sluníčko, dostane rozvodná síť hrozný štos z přebytku proudu. A co se stane? První, koho od sítě odpojí, jsou vodní elektrárny.

Vím, že malé vodní elektrárny kritizují vodáci, kterým turbíny berou vodu a oni pak vyschlým korytem nemohou plout.

Moje výrobna proudu není derivační elektrárna, u kterých je potřeba náhon. Tam se musí dodržovat sanační průtok vody přes jez. Jednoduše oni nesmí řeku usušit, jak se říká. Tady na brodeckém jezu vodu neodvádím náhonem a vracím ji pod jez po nějakých padesáti metrech. Navíc je 1300 metrů dolů po proudu týnecký jez a vzdutí hladiny sahá až sem. Takže nedochází k tomu, že bych to tady usušil. I pod jezem je pořád stejná výška hladiny. A to i tehdy, když elektrárnu vypnu.

Ale vy, aniž byste musel, vybudoval jste pro vodáky skluzavku.

Když jsem je viděl, jak snášejí lodě přes jez a někdy se při tom i zraní, tak mi jich bylo líto. Nedalo mi to a postavil jsem jim dřevěnou skluzavku. Na ní najedou přímo z horní hladiny, sklouznou se na dolní a pokračují dál v jízdě. Nemusejí vůbec vystoupit z lodě. Jenomže skluzavka je tam už osm let a za tu dobu dřevěné dubové fošny stovky laminátových lodí probrousily a teď je zapotřebí je vyměnit za nové.