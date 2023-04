„Buď budeme poštu dál provozovat systémem pošta Partner, tedy vlastními silami, nebo tu poštovní úřad úplně skončí,“ potvrdil chotýšanský starosta Bohuslav Kovář.

Ve hře byly dvě možnosti

Úterý 4. dubna 2023 se tak může stát pro obec významným dnem. V půl osmé ráno tam otevřeli poštu na novém místě, v budově radnice proti kostelu sv. Havla. I při zřízení pošty Partner byly však ve hře dvě varianty fungování. Obec před pronajímáním upřednostnila tu druhou, vlastní provozování.

Zrušení klasických známek? Školákům to může spíše uškodit, míní učitelé

„Pro nás to tak je nejlepší. Můžeme si sami určit otvírací dobu a nejsme závislí na někom dalším, kdo by měl otevřeno podle toho, jak by to vyhovovalo jemu,“ vysvětlil starosta a doplnil, že místní pošta bude mít otevřeno pět pracovních dnů po celkovou dobu dvaceti hodin.

Pět kilometrů dlouhá cesta

Vlastní poštovní úřad je pro obyvatele Chotýšan velmi důležitou institucí. Senioři si tam chodí pro důchody, při tom si nakoupí i noviny nebo časopisy s křížovkami. A ačkoliv kousek od hasičárny, kde pošta dříve fungovala, stojí schránky Zásilkovny, ani tato služba, tedy doručování balíků, není na poště tou úplně poslední. Vedle toho bude pošta nabízet i některé nepředpisové druhy léků, propagační předměty obce nebo třeba pohlednice.

Pokud by chotýšanská pošta zanikla, znamenalo by to pro tamní lidi cestování do pět kilometrů vzdálených Postupic. Tak to bohužel z administrativního důvodu zavedeného Českou poštou musí dál řešit obyvatelé z chotýšanské místní části Pařezí. Ti to mají na „svou“ poštu pro vrácené doporučené zásilky do Postupic ještě o půl druhého kilometru dál.

Poštovní úřednice, zaměstnankyně obce

Konec pošty by ale také znamenal propuštění dosavadní poštovní úřednice. Ta naštěstí dostala nabídku a svou práci tak bude vykonávat dál jako zaměstnanec obce, které Česká pošta přispěje měsíčně přes 11 tisíc korun na její mzdu. Do smluvené výše pošťačce plat dorovná obec.

„Pro mě se rozšířením prodávaného sortimentu vlastně nic moc nezmění. Možná to jen ze začátku bude trochu jiné,“ těšila se během pondělního „zabydlování“ nové pošty na první pracovní den pod novým zaměstnavatelem poštovní úřednice Eva Babková.

Na starém místě

Mluvit o poště v Chotýšanech jako o úřadu, který sídlí na zcela novém místě, ale není úplně správné. Před třiceti lety totiž byla pošta právě tam. Po odstěhování původní pošty v přízemí vzniklo přepažením prostoru kadeřnictví a společenská místnost. Právě ta posloužila nyní po dalších jednoduchých stavebních úpravách k opětovnému umístění pošty.

Zakázka za 125 milionů: silnici mezi Vlašimí a Louňovicemi čeká rekonstrukce

Projekt pošta Partner běží podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka už od roku 2009 a ve své ostré fázi pak od roku 2015. „Se současným rušením poboček není přímo spjat. Pošt Partner je aktuálně po celé České republice 819, jich se rušení v rámci uzavření současných 300 poboček netýká. Důvodem zřizování pošt Partner je zachování poštovních služeb v dané lokalitě při snížení nákladů České pošty na provozovnu," vysvětlil mluvčí.