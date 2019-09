„Nové chodníky už jsou na Brodcích a v Čakovicích,“ uvedla Lenka Morávková z týnecké radnice s tím, že další nové komunikace pro pěší vznikají od parkoviště před městským úřadem v ulici K Náklí k tamní poliklinice. A také od přejezdu k nádraží.

Chodníky Týnec opravuje i v jiných částech města, třeba v Chrástu nad Sázavou.

„Projektově připravujeme stavbu chodníku do Podělus,“ potvrdila Lenka Morávková, i když akce zatím stavební povolení, které radnice chtěla mít už na jaře, dosud chybí.

Týnec letos investuje do oprav chodníků kolem pěti milionů korun. Ty ale nepomohou k bezpečnému přesunu do centra města obyvatelům Pecerad či Kozlovic. I to by se podle vedení radnice mělo v dalších letech změnit. Kdy, není jasné. Jisté ale je, že radnice na příští rok stále počítá s investicí dva miliony korun do stavby chodníku podél řeky. Začínat by měl u Masarykova mostu s restaurací, jejíž majitel má od města pronajatý kemp v Náklí. Právě tato místa má chodník, označovaný za naučnou stezku, propojit.