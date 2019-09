Chodník do Zbořeného Kostelce končí ve stráni

/FOTOGALERIE/ Rozhořčeně reagují zejména obyvatelé týnecké osady Zbořený Kostelec na situaci, kterou mají každý den před očima. Chodník, který stavělo město z Brodců do jejich vsi, končí v polovině cesty - ve stráni. „Nevím, proč tohle dílo nedotáhl úřad až do konce. Když jsem stavěl dům, nenapadlo by mě, postavit jen půlku. Tohle se může stát jen u nás,“ zlobí se jeden z obyvatel Kostelce.

Týnecká radnice ale výtky odráží. Jako důvod přerušení stavby uvádí, že stavět na cizím se nedá. Pokračování trasy leží právě na pozemcích jiných vlastníků. „Část pozemků jsme získali od státu a část nám věnovala bezplatně společnost Jawa Union. Díky tomu jsme mohli postavit alespoň tento krátký úsek," vysvětlil týnecký starosta Martin Kadrnožka a potvrdil, že město nedostalo souhlas k využití další pozemků od jejich majitele. Na konci chodníku se tak chodci chtě nechtě musí vrátit na vozovku a sdílet komunikaci s automobily. Kdy se tuto anomálii podaří týnecké radnici vyřešit, není jasné.

Autor: Zdeněk Kellner