Velice pěknou halloweenskou výzdobu mají majitelé chaty nedaleko Chocerad. Vydat se k ní lze po úzké silnici lemující řeku Sázavu, a to buď z Chocerad, nebo od křižovatky u restaurace Na Marjánce. Na to, že se k místu blíží, upozorní návštěvníka cedule s nápisem Halloween zone.

Halloweenská chata u Chocerad. | Foto: Vladimír Trmal

Večerní nasvícení dodá strašidelnější atmosféru a zároveň ožívají čarodějnice a další postavy z jiného světa. To se děje vždy v pátek a v sobotu do cca 22 hodin, a to až do 13. listopadu. V ostatních dnech v týdnu nikdo netuší, co se tu přihodí.