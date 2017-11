OBRAZEM: Chilli con carne, krkovičku i smoothie nabídl sázavský Restaurant Day

Sázava - Akce nazvaná Restaurant Day se konala v sobotu 18. listopadu v Rodinném centru Putti v Sázavě. Vůně hned při příchodu prozradila, že dorazit byla správná volba. V nabídce byly tři druhy polévek. Hlavní jídla jako například krkovička na zelenině, chilli con carne nebo, pro ty kteří nemusí maso, italské těstoviny s parmazánem, vypadala opravdu velmi lákavě. Nechybělo ani něco malého k zakousnutí. Z nabídky nápojů mělo největší úspěch zimní smoothie plné vitamínů.

Akce Restaurant Day vznikla před pár lety ve Finsku a dál se lavinovitě šíří po celém světě. Koná se čtyřikrát do roka. Je to možnost pochlubit se svým kulinářským uměním a nabídnout ostatním své speciality, a to často za režijní cenu. Největší odměnou pro kuchaře je pochvala.

Richard Karban