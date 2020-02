„Neustálé putování mezi jednotlivými místy a převážení materiálu nás stojí čas, který bychom mohly využít lépe, ale také hodně sil. Žádného muže mezi námi nemáme,“ potvrdila ředitelka Charity Vlašim Daniela Laloučková.

Její slova potvrdila i Yveta Macháčková, která má na starosti půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Prostor skladu je nevyhovující nejen umístěním, ale zejména velikostí. „Přibývá klientů a s nimi i věcí, které už pomalu nemáme kde skladovat,“ připustila.

Kvůli nedostatku místa v uvedeném skladu si tam klienti mohou půjčit jen některé z pomůcek, jako jsou například chodítka, toaletní židle nebo hrazdu k lůžku. „Pokud ale klient potřebuje půjčit i postel, musíme se vypravit do našeho dalšího skládku u kostela,“ vysvětlila s tím, že cesta mezi dvěma sklady se proto kvůli jednomu požadavku může i několikrát opakovat. „Pomohl by nám větší sklad, kde by bylo všechno pohromadě. To by bylo fajn,“ dodala Yveta Macháčková.

Vyřešit situaci může právě komunitní centrum. Dvoupodlažní objekt s celkovou plochou 600 metrů čtverečních charita už koupila a do konce března chce mít za sebou i výběrové řízení na zhotovitele přestavby. Právě teď ale shání dobrovolníky, kteří by pomohli objekt vystěhovat a připravit na příchod zedníků. Ti by pak v objektu měli postavit vedle už zmiňovaného skladu i jednací místnost, charitní obchůdek a občanskou poradnu.

„Máme v ruce prováděcí dokumentaci, z níž vychází cena 20,7 milionu korun. Počítali jsem, že se vejdeme do deseti milionů a budeme je hradit z dotace,“ řekla Daniela Laloučková.

Charita Vlašim proto nyní hledá také další možnosti, jak projekt financovat. Součástí plánu je veřejná sbírka a také příslib zřizovatele, Arcidiecézní charity Praha. Zda se podaří zbývajících 10 milionů sehnat, ale není jisté. Přitom se kvůli dotaci centrum musí veřejnosti otevřít do léta 2021.