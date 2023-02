Akce se odehraje od 10 do 14 hodin a půjde o v pořadí už druhé představení minibusu. To první se konalo v polovině loňského listopadu na dopravním terminálu. Zatímco tehdy šlo o „předváděčku“ s využitím plně elektrického vozidla, nové minibusy japonské nadnárodní firmy vyrobené v Turecku, které budou brázdit ulice Benešova, mají klasický dieselový agregát.

Představí nový jízdní řád

Starosta Jaroslav Hlavnička připomněl, že součástí chystané prezentace bude i ukázka nových jízdních řádů MHD . „Od 1. září dojde k výraznému rozšíření provozu naší městské a zřízení vazeb na rychlíky na linkách MHD 1 a 2,“ uvedl a zdůraznil, že naopak při starém zůstane jízdné. To cestující v Benešově neplatí.

Největšími novinkami v benešovské MHD bude od začátku září mimo jiné rozšíření provozu ze tří na celkem pět minibusů. MHD bude také jezdit na linkách 1, 2 a 3 do večerních hodin. Spoje linek 1 a 2 budou navazovat na rychlíky R17 do a z Prahy. Současně se prodlouží také linka 2 o úsek Jana Nohy – Terminál přes Konopišťskou ulici.

Benešov bude mít nové minibusy. Mají vyřešit problémy na školních spojích

Minibusy Isuzu NovoCiti Life jsou vozidla stvořená pro provoz ve stísněných podmínkách městských ulic. Na délku měří necelých osm metrů a přepraví najednou až 60 cestujících. „Celkem pětadvacet z nich může při jízdě sedět,“ uvedl referent benešovské MHD a dopravní expert Jan Vachtl.

V minibusech lze přepravovat také kočárek nebo cestujícího na invalidním vozíku. Prostor mezi prvními a druhými dveřmi do autobusu je zcela nízkopodlažní,“ dodal Vachtl.

Minibusy dostaly benešovské barvy

Autobusy jsou vyvedené v typických benešovských barvách. Pod jejich žluto-modrou vizáží je podepsaný architekt Jakub Gruber, autor městského vizuálního stylu z roku 2022.

V interiéru vozidla nebude chybět přehledný informačním systémem, automatický sčítač cestujících i systémem pro informování řidiče pro nevidomé. Zastávky pak bude ohlašovat hlas zpěvačka Marie Čejková.

Další novinky MHD Benešov od 1. září 2023

• Zřízení nových školních spojů na městské. Ze zastávky MŠ Úsměv bude odjíždět autobus v 7:10, 7:30 a 7:35. V 7:15 pojede navíc nový školní autobus k základní škole Karlov. Rozšíří se i nabídka školních spojů z Terminálu do Černoleské z jednoho na dva.

• V době přepravních špiček bude na MHD 2 rozšířen provoz v úseku Terminál – MŠ Úsměv na interval 20 minut.

• Na základě podnětů zaměstnanců z průmyslové zóny Křižíkova – Jana Nohy budou prodlouženy vybrané vložené spoje MŠ Úsměv – Terminál až do průmyslové zóny pro zajištění lepší návaznosti na počátky a konce směn.

• Dva nové školní spoje do Pomněnic na praxe pro studenty Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov. První z Vlašimské a druhý ze Spořilova.

• Vybrané spoje MHD 1 budou z Vlašimské pokračovat zpět ke Kauflandu jako přímé vozy přes MŠ Úsměv a Nemocnici Rudolfa a Stefanie jako MHD 4 (budou tak zachovány stávající spoje k Penny Marketu a nemocnici ráno).

Zdroj: MěÚ Benešov