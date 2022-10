Radnice podle něho ale nechce šetřit za každou cenu například snižováním teploty ve školách. Tam děti potřebují k tepelné pohodě jinou temperaturu, než mají nebo jsou ochotni mít například někteří lidé v rodinných domech. Stejné zásady platí také v prostoru zdravotního střediska.

Vytvoření kapitálu: Benešov vložil do Společné vody přes 40 milionů korun

„V bytovkách necháváme rozhodnutí o úsporách na nájemnících. Teplo tam pouštíme, jak to nařizuje zákon, a pak bude na obyvatelích, aby si v bytě teplo regulovali sami podle své potřeby a možností,“ vysvětlil starosta.

Cena za teplo je podle Kadrnožky ve městě stejná jako v minulém topném období, nedokáže však odhadnout, jak dlouho to vydrží. Pokud by došlo k nějakému drastickému snížení dodávek plynu, na který je týnecká teplárna odkázána, předpokládá starosta, že se to projeví nejdříve v průmyslu, nikoli v zásobování domácností teplem. „Toho, že by teplárna musela úplně vypnout dodávky tepla, se nebojím,“ poznamenal.

Co to je energetický management

Energetický management je komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.

