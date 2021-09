Zvolit si mohou jízdu přes Křižíkovu ulici a kolem Mariánovic do Vlašimské ulice a zpět k centru a na Prahu Čechovou ulicí. To však znamená zajížďku zhruba šest kilometrů. Zamířit je však možné i ke Konopišti, tedy silnicí na Neveklov a Netvořice a na konci města najet na silnici I/3.

Jenže sjet z ní při jízdu na sever, tedy od Tábora, je možné až na okružní křižovatce na Červených Vršcích. Sjezd v Máchově ulici je totiž uzavřený kvůli pokračování rekonstrukce mostu u nemocnice.

Práce skončí před zimou

Od ještě většího zmatku uchránilo řidiče především to, že cestáři rekonstruují jen polovinu šíře vozovky v Hodějovského ulici. Frézování se navíc týká jen úseku od křižovatky s Máchovou ulicí, tedy od podchodu pod tratí ke kruhovému objezdu u Katušky v Konopišťské ulici.

Proto se zde jezdí jen jednosměrně směrem od severu k jihu. Z mostu nad tratí u sokolovny se kvůli tomu nedá odbočit vpravo na Prahu a Týnec nad Sázavou.

Na první část opravy vozovky v Hodějovského ulici naváže etapa druhá, při níž cestáři opraví druhou polovinu silnice. Řidiče opět čeká částečná uzavírka a jednosměrné ježdění. Opět ale směrem od Máchovy ke Konopišťské, jako nyní.

Třetí etapa pak úplně uzavře část Hodějovského ulice od křižovatky se Sukovou ulicí po nájezd na most nad železnicí na Konopišťskou a Nádražní ulici. Práce by měly skončit do 30. listopadu.

Přibudou další

Zcela uzavřená je v současné době spojovací komunikace mezi ulicemi K Nemocnici a U Elektrárny. Provoz tam zastavily výkopové práce při rekonstrukci teplovodního potrubí. A kyvadlově se jezdí stále Máchovou a Konopišťskou ulicí pod opravovanými mosty.

Už ve středu 29. září přijde na řadu další úplná uzavírka. Týkat se bude Jiráskovy ulice. Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace se při první etapě prací uzavře tamní silnice od sjezdu k Agrodatu po objekt Policie ČR. Až do 30. listopadu se auta do zbytku komunikace dostanou z Husovy ulice u gymnázia.

Druhá etapa prací odstartuje 1. prosince a uzavře úsek od objektu Police ČR ke křižovatce s Husovou ulicí. Práce na opravě inženýrských sítí mají trvat do 31. května příštího roku.