„Počínaje uvedeným dnem odstartovala série nočních výluk na železniční trati číslo 220 z Prahy do Českých Budějovic,“ potvrdil dopravní expert a mluvčí votické radnice Jan Vachtl.

Současně připomněl, že během nočních výluk bude pro Správu železniční dopravní cesty společnost Swietelsky rail CZ provádět za pomoci těžké mechanizace souvislou opravu železničního svršku. Ne sice na celé trati měni dvěma centry, ale jen na úseku z Prahy-Hostivaře do Votic na Benešovsku.

Hodnota zakázky, jejímž zadavatelem je právě státní organizace Správa železniční dopravní cesty téměř 70 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. „Noční výluky budou probíhat v časech od sedmé večerní do páté ranní,“ dodal Jan Vachtl s tím, že součástí oprav je také série denních výluk.

Kvůli nim cestující na Benešovsku nebudou moci od úterý 3. do neděle 8. září využívat vlaky, které běžně jezdí mezi osmou a šestnáctou hodinou. A tato výluka se nejcitelněji dotkne žáků a studentů, kteří vlakem jezdí do svých škol. Výluka totiž přijde už během prvního týdne v novém školním roce.

Ani to však nebude letošní poslední výluka na trati číslo 220 mezi Prahou a Voticemi. „Další čeká na cestující od pondělí 23. září do středy 2. října. Vlaky v tomto období nepojedou znovu od osmi do šestnácti hodin,“ doplnil Jan Vachtl.

Současně dopravní expert upozornil, že do vlaky při uvedených výlukách nahradí autobusová doprava. Přesto by však cestující raději měli počítat s tím, že jejich cestování potrvá kvůli zpoždění vlaků zhruba o 20 minut déle.

V souvislosti se železnicí na Benešovsku, respektive té z Prahy na jih Čech se v současné době častěji hovoří o výstavbě další části IV. železničního koridoru. Ten vede ze severu Evropy do její jižní části. Zatímco zdvoukolejnění trati z českého hlavního města je hotové až do Votic, za nimi směrem k Táboru vlaky stále jezdí po jediné koleji.

Ale ani to nebude pravda na věky. Správa železniční dopravní cesty už úsek mezi Sudoměřicemi na Táborsku a Voticemi staví. Buduje při tom dva druhé tunely a estakády.