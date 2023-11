Válka se zimou začíná v listopadu

Jak mluvčí ŘSD připomněl, je organizace od začátku listopadu ze zákona „ve válce se zimou.“ A zákon státní organizaci také určuje časové limity, během nichž musí její vozidla vyrazit na vozovky, kde se projevují následky zimy. Tedy sněžení případně namrzání vozovky. „U dálnic je to do dvou hodin a na silnicích prvních tříd je to do tří hodin,“ připomněl Jan Rýdl. Cestáři ŘSD dálnice nejen udržují v okamžiku kdy se následky zimy projeví, ale snaží se o reakci ještě dříve, než se na vozovce objeví námraza nebo zůstane vrstva sněhu.

Kvůli tomu dispečink cestářů bedlivě sleduje vývoj a předpovědi počasí. V celé republice jim pomáhá také celkem 600 meteohlásek, jejichž informace mají k dispozici on-line dispečinky. Díky tomu mohou na silnice poslat sypače už před tím, než sníh skutečně napadne a než ho stačí těžké kamiony uválcovat na nebezpečnou ledovou vrstvu. Podle mluvčího ŘSD nyní přichází nejnáročnější období roku a to především pro řidiče. Vozovka ve slunečném počasí může být suchá, ve stínu a zejména na mostech ale šoféry může překvapit námraza. „Proto v tu dobu už vyjíždějí naše sypače. Někteří řidiči si ale klepou na čelo, proč ošetřujeme silnici, když nesněží nebo není náledí. Ale my dobře víme, co děláme,“ řekl Rýdl.

S vyhříváním mostů se nepočítá

V tu dobu podle něj dochází k takzvanému podsolování. „Zhruba do třiceti minut od zjištění vývoje počasí vyrážejí naše sypače a aplikují na vozovku směs vody se solí. Solanka totiž reaguje lépe než suchá sůl, kterou navíc kamiony odfouknou mimo vozovku,“ vysvětlil vedoucí SSÚD Bernartice Ladislav Rajdl. Současně připomněl, že řidiči mají úsek dlouhý třicet kilometrů a pokud právě nejsou při údržbě silnice na dálnici, jedou do skladu pro novou várku soli nebo solanky.

Šoféři střediska údržby dálnic slouží ve dvanáctihodinových směnách a podle jejich vedoucího dodržují zákonem dané přestávky. Novinkou ŘSD je specializované vozidlo pro údržbu vozovek mostů před promrzáním. S vyhříváním mostů ale ŘSD nepočítá. „To není nová myšlenka, bylo by to nebezpečné. Řidiči by mohli jet po úsecích s různou přilnavostí,“ vysvětlil Jan Rýdl.