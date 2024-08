Začátek v 17 hodin obstará Veronika Trefná, která vystupuje pod názvem Papeti a Treperenda.

„Je to ideální vystoupení pro malé návštěvníky, protože je to založené na muzice a maňáscích. Poté vystoupí kapela Procity-rock, což jsou moji kamarádi. No a s úderem dvacáté hodiny zahraju a zazpívám já se svoji kapelou,“ popisuje dění Vlasta Horvát.

Ten si tradičně pozve na pódium jako hosta také svoji letos třináctiletou dceru Lindu.

„Zajímavostí bude i to, že Procity-rock, což jsou manželé Veronika a Ladislav Tupých mají podobně naladěnou dceru jako je Linda, jen je starší. No a dcera Sandra s nimi také vystoupí,“ doplňuje Vlasta Horváth.

Příští rok oslaví Vlasta Horváth výročí dvacet let od chvíle, kdy zvítězil v televizní soutěži Česko hledá SuperStar. Zpěvák naznačuje, že je možné, že se objeví i nové cédéčko.

„V každém případě do konce letošního roku se nudit nebudu. Chtěl bych dokončit rozdělanou písničku, která reflektuje dění kolem nás v poslední době, tedy té pocovidové. Písničku ladím, bude to melancholické, temnější. Pak přijdou na řadu vánoční koncerty. A příští rok uvidím, ale těch písniček v šuplíku mám rozdělanou spoustu. Byla by škoda něco nevymyslet. Dnešní doba není pro kulturu úplně ideální, ale já si vlastně nemohu stěžovat. Je fajn, že mám okruh svých fanoušků a také to, že mám určité vize, nápady, představy. S tím se dá žít. Ale kdo ví, jak to z kulturou bude dál. Nicméně bojujeme všichni o svoji přízeň,“ naznačuje Vlasta Horváth.

Zpěvák prozradil také to, kde přichází na nápady na nové písničky.

„Není to plánované. U mě to funguje tak, že to nesmím hrotit, tlačit. Moje nejlepší písničky vznikly tak, že jsem je zrovna složit nechtěl. Najednou se to tam v nějakém okamžiku objevilo a bylo to na světě. V tom je to kouzlo. Říkají to mnozí, když se ti to tam někde uvnitř otevře, a když to správně a včas chytíš za pačesy, je to tam," připomněl.

Jde o to si to zapamatovat a zaznamenat. Také proto má zpěvák v šuplíku spoustu věcí, které postupně otevírá a dolaďuje. Jak sám poznal, když je to nucené, je to na tvorbě poznat.

"Prostě, když jde můza kolem, tak se pozdravíme a můžeme si pokecat. Jen je třeba právě nezapomenout hezky pozdravit,“ dodává s úsměvem Vlasta Horváth.