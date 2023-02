„Spolek SK Benešov žije sportem navrhl navýšení některých položek v ceníku z důvodu navýšení ceny energií a spotřebního hygienického a úklidového materiálu,“ citoval benešovský starosta Jaroslav Hlavnička ze žádosti atletů.

Podle předsedy klubu Zdeňka Rady byly v žádosti o zvýšení ceny zahrnuty také další služby spojené s realitou chodu stadionu.

O ceně rozhoduje i charakter soutěže

Do seznamu položek se tak letos dostala i další. Ta se týká se sdružení dobrovolných hasičů. „Hasiči atletický stadion využívají stále častěji při okresních i republikových závodech a soutěžích,“ připomněl předseda SK Zdeněk Rada.

Navržené ceny vycházely z těch domluvených s hasiči už v loňském roce. Cena nájmu se liší nejen délkou, ale i charakterem soutěže. Při některých totiž musí být uzavřen celý stadion, při jiných pak stačí hasičům jen pronájem samotné atletické dráhy.

Hrubá stavba nové chirurgie benešovské nemocnice se blíží do závěrečné fáze

Benešovští sportovci se inspirovali se z cen běžných pro pronájem atletického stadionu ve Vlašimi.

Podle nového ceníku tak dobrovolní hasiči zaplatí za své půldenní závody rovných 5000 korun. Stejná taxa je i za fotbalový zápas pod umělým osvětlením s využitím dvou šaten, kabiny pro rozhodčí a nalajnování hřiště.

Místní školy zadarmo, přespolní za poplatek

Díky dotační podpoře, kterou na stavbu stadionu a také atletického tunelu pod tribunou město čerpalo, naproti tomu zůstává pro veřejnost sportování na tartanu stadionu Na Sladovce stále zdarma. A bude tomu tak i nejméně dalších zhruba sedm či osm let. Vyplývá to z dotačních podmínek, které musí příjemce podpory dodržovat.

Zdarma mají užívání stadionu také školy a školská zařízení zřizované městem Benešovem. Mimobenešovské školy pak za hodinu užívání sportoviště zaplatí 250 korun. „To platí také pro benešovské střední školy, které zřizuje Středočeský kraj,“ upřesnil Rada.

Ceny pronájmu atletického stadionu pro rok 2023

Atletický stadion cena za 60 minut

MŠ, ZŠ, SŠ nezřizované městem: 300,00 Kč

Školy a školská zařízení zřizovaná městem: zdarma

Veřejnost – dráha + sektory (vrh koulí, skok do dálky) bez trav. hřiště (v době hodin pro veřejnost): zdarma

Sportovní kluby – bez osvětlení, bez trav. hřiště: 300,00 Kč

Sportovní kluby – s osvětlení, bez trav. hřiště: 500,00 Kč

Atletické soustředění malá skupina do 20 lidí bez travnatého hřiště: 300,00 Kč

Hasičské závody: 5000,00 Kč (půldenní závody)

Atletické soustředění cena za tréninkovou jednotku 90 minut, celý stadion včetně travnatého hřiště: 1 600,00 Kč



Travnaté hřiště – přírodní tráva cena/90 minut

Trénink: 2 300,00 Kč

Trénink – s osvětlením: 2 800,00 Kč

Zápas, osvětlení, 2 šatny, prostor pro rozhodčí, lajnování: 5 000,00 Kč

Zápas, 2 šatny, prostor pro rozhodčí, lajnování: 4 500,00 Kč



Ceník atletický tunel cena za 60 minut

Oddíly – domácí, benešovské: 600,00 Kč

Školy a školská zařízení zřizovaná městem: zdarma

Školy ostatní: 400,00 Kč

Veřejnost: 600,00 Kč

Soustředění: 600,00 Kč

Závody za každou započatou hodinu: 800,00 Kč



Ceník šatna

Celá šatna (27 skříněk): 400,00 Kč





