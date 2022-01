„Díky vykrývání ceny tepla prodejem elektřiny se cena v posledním období dokonce dvakrát snižovala. Máme proto pro očekávané zdražení určitý polštář a zdražení by nemělo být tak hrozné, jako v jiných městech,“ předpokládal ještě na začátku listopadu předseda dozorčí rady MěTZ Benešov Roman Lajpert. Ale právě tak to nakonec není.

OBRAZEM: V Benešově očkovali podruhé, Vlašim už má také dva termíny

„Vzhledem ke zvýšení cen emisních povolenek, snížených dodávek plynu do Evropy a rostoucí ceně plynu na burze, činí předběžná cena tepla na rok 2022 včetně 10 procent DPH částku ve výši 1251,98 koruny za gigajoule. Jde tedy o zvýšení ceny o cca 100 procent,“ stojí ve sdělení MěTZ.

Teplo zdražují také jiná města ve středních Čechách. Například v Příbrami o 9,5 procenta víc, v Kutné Hoře o 7,5 procenta a v Mladé Boleslavi o sedm procent. I s DPH to v uvedených městech bude cena 635, 677 a 598 korun za gigajoule.

Stojí před dilematem

Jak se ale říká, po boji je každý generál. A to platí i v tomto případě. Pokud by nákupčí MěTZ věděl, jak se cena plynu vyšvihne, bezpochyby by ho nakoupil tolik, aby ke zdražení pro konečné spotřebitele nedošlo už na startu roku 2022. Do obdobné situace se dostává i nyní.

Kdo ví, zda cena plynu je už na vrcholu? Pokud by stále stoupala, bylo by lepší kupovat. Ale co když se vývoj otočí a MěTZ by měla koupen drahý plyn? To by znamenalo udržování vysoké ceny i v době, kdy jiní mohou zlevňovat.

Doporučují vyšší zálohy

Obyvatelům městských bytů radnice kvůli nové situaci doporučuje navýšit zálohy na odběr energií a služeb s ohledem na spotřebu v bytě, vyúčtování za minulé období a hlavně s ohledem na ono navýšení ceny tepla. „Navýšení záloh by nájemníci měli zařídit nejpozději do konce února. Pak upraví zálohy pronajímatel, tedy město Benešov,“ uvedla vedoucí Odboru správy majetku Jitka Drahoňovská.

Ceny paliv v Česku dál klesají, jsou nejlevnější od října

Nové doporučené zálohy na teplo v městských bytech v Benešově

Byt 1+1 na cca 1 500 Kč/měsíc

Byt 2+1 na cca 2 400 Kč/měsíc

Byt 3+1 menší do 65 m2 na cca 2 500 Kč/měsíc

Byt 3+1, 4+1 větší než 65 m2 na cca 3 100 Kč/měsíc

Zdroj: MěÚ Benešov