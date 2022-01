Čechtičtí žáci nesmí do školy, o ukončení karantény rozhodnou další testy

Do Základní školy Čechtice se žáci vrátí nejdříve v pondělí 31. ledna. Potvrdila to ředitelka Dana Vesecká s tím, že do budovy mají tento týden děti kvůli koronaviru zakázaný vstup a docházejí tam pouze někteří pedagogové.

Základní škola v Čechticích. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Děti jsou nyní na distanční výuce. Učitelé, kteří nemají covid-19 nebo jsou v karanténě bez příznaků nemoci, učí většinou na druhém stupni. Na prvním jsem nechala v kompetenci kantorů, jak si výuku zorganizují. I oni ale mají každý den nejméně dvě hodny distanční výuky,“ vysvětlila ředitelka. Základní škola v Čechticích.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner Do školy nyní dochází zástupkyně ředitelky nebo hospodářka a také učitelé a asistentky pedagoga, kteří nejsou v karanténě. Také proto výuka některých tříd probíhá prostřednictvím počítačů přímo z budovy základní školy. Ve školách ubývá žáků i kantorů, ředitelům by pomohly větší pravomoci „Předpokládáme, že tato situace skončí pátkem, ale bude to záležet na situaci. Jsem domluvená s paní hygieničkou, a pokud by se situace zhoršila, musela by se karanténa ještě prodloužit,“ dodala ve středu Vesecká.