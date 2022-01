Obě v úvodu zmiňovaná místa však pojí několik věcí. Jejich obyvatelé, nájemníci či zaměstnanci, je už poměrně dávno opustili. Vojáci odešli do Žatce a geodeti se přestěhovali do Tyršovy ulici na katastrální úřad. Obě místa ale využívají či využívali lidé bez domova. A ti, jak je jejich zvykem, pořádkumilovní rozhodně nejsou. Do svých skrýší tahají všechno, co se jim může k životu hodit. A když už to nepotřebují, šup s tím hned vedle. A tak pořád dokola a stále. Řadu měsíců a let.