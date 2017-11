Být vidět znamená přežít, připomínají policisté chodcům

Střední Čechy – Posvítit si na chodce a připomenout jim, že musí dbát na to, aby za tmy nezůstávali neviditelní, se chystají policisté po celém kraji. Michaela Richterová z rakovnické policie připomněla, že právě na viditelnost pěších účastníků silničního provozu (u nichž s nástupem podzimu tradičně přibývá dopravních nehod s jejich účastí) se zaměřuje policejní akce, která trvá od pátku až do 19. listopadu.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Chodcům, kteří se za snížené viditelnosti budou pohybovat mimo obec, mají policisté připomínat zásadu „vidět a být viděn“ – přičemž budou také rozdávat reflexní prvky. Jejich umístění je podle doporučení organizace BESIP ideální na konci rukávů, v blízkosti kolen a v úrovni pasu.

Pásky, přívěsky a možná i samolepky odrážející světlo budou policisté nejen rozdávat, ale také zdůrazňovat nutnost jejich používání, poznamenala Richterová. To, aby chodci jako nejzranitelnější účastníci silničního provozu dbali na svou viditelnost, doporučuje nejen zdravý rozum. Novela zákona o silničním provozu, která platí od loňska, jasně stanoví, že reflexní prvek jsou chodci povinni použít, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, kde není veřejné osvětlení. Sami policisté pak doporučují mít u sebe reflexní prvky prakticky neustále. Nejen v noci mimo obec; klidně i za denního světla a ve městě. Myslí na to ostatně i mnozí výrobci bund, čepic nebo třeba tašek. Mnoho nových modelů takovéhoto zboží má již pásky s reflexním účinkem začleněny do svého designu.

V rámci aktuální preventivní akce jsou policisté připraveni lidi poučovat a rozdávat jim reflexní pásky. Připraveni ovšem musí být také rozdávat pokuty. Tomu, kdo zákonnou povinnost označit se reflexním prvkem nerespektuje, totiž hrozí finanční sankce – v blokovém řízení až do výše 2000 korun. A nejeden šofér, který na poslední chvíli musel intenzivně brzdit nebo strhnout volant před postavou v maskáčovém oblečení nebo v černém, která se ze tmy vynořila až ve chvíli, kdy už málem bylo pozdě, by jistě přikývl na souhlas: takovýmhle hazardérům by on uložil ne dva tisíce, ale klidně i dvacet. Zvlášť když potácení dotyčného naznačuje, že chodec je ve stavu, kdy dění okolo sebe příliš nesleduje – natož aby byl připraven uhýbat!

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“



§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu