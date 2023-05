Školáci v bystřické základní škole přestali podle starosty Michala Hodíka vnímat to, co jim jejich učitelé říkají. „Vyplývá to ze zjišťování jejich výkonnosti,“ tvrdí starosta s tím, že děti začaly být při výuce ve třídách malátné a usínaly. Také proto začalo zjišťování, co za neblahým stavem stojí. A viník se brzy našel. Před mnoha lety město vybavilo školu moderním systémem vytápění tepelnými čerpadly. Pak přišla na řadu také výměna oken a zateplení fasády. Měření složení vzduchu ale odhalilo, že v místnostech v době výuky stoupá neúměrně koncentrace oxidu uhličitého, který lidé vydechují.